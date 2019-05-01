انت الان تتابع وادا تعلن استرداد نحو 2300 عينة من مختبر موسكو لمكافحة المنشطات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا)

أعلنت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) مساء الثلاثاء أنها استردت 2262 عينة من مختبر موسكو لمكافحة المنشطات، وأرسلتها إلى خارج روسيا لتحليلها.

ويعد الحصول على العينات وتحليلها، شرطا أساسيا لاحتفاظ روسيا بوضع الامتثال للوائح وادا، وذلك في إطار قضية الانتشار الممنهج والمدعوم من قبل الدولة، للمنشطات بين الرياضيين الروس وخاصة على هامش دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي استضافها منتجع سوتشي الروسي في عام 2014 .

واستعادت الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات (روسادا) وضع الامتثال في أيلول/سبتمبر الماضي، في قرار مثير للجدل، وذلك بعد نحو ثلاثة أعوام من الإيقاف.

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لكن القرار كان مشروطا بأن تتيح روسيا بيانات مختبر موسكو لوادا في موعد أقصاه 31 كانون أول/ديسمبر الماضي، وتتيح العينات قبل 30 حزيران/يونيو المقبل.

وكانت روسيا قد تأخرت لمدة أسبوعين عن نهاية المهلة الأولى الخاصة بالبيانات، إلا أن وادا لم تتخذ أي إجراء.