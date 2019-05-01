الامارات | مرتضى منصور مساعداً للسويسري غروس في تدريب الزمالك

شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور مساعداً للسويسري غروس في تدريب الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، أنه عقد جلسة مع المدير الفني السويسري كريستيان غروس، مشيراً إلى أنه عرض عليه العمل كمساعد له في تدريب "الأبيض".
وقال رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية: "كريستيان غروس مدرب جيد، ولابد أن نشيد به عندما يقوم بعمل مميز".
وأضاف: "عرضت عليه خلال الجلسة أن أعمل معه كمساعد في الجهاز الفني فوافق، وقلت له "حينما أقولك لك شيء أفعل عكسه" فضحك".
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