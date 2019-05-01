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مباراة أياكس وتوتنهام تسجل رقماً قياسياً فى المتابعة التلفزيونية فى هولندا

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عمرو الصاوي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

كشفت إحصائيات تم إعلانها اليوم الأربعاء، أن المباراة التي فاز فيها أياكس على مضيفه توتنهام (1- 0) مساء الثلاثاء، بذهاب نصف نهائي ، سجلت رقما قياسيا في المتابعة التليفزيونية بهولندا.

وتابع نحو 4.1 مليون مواطن هولندي، مباراة أمس التي أقيمت في لندن، التي تقدم من خلالها أياكس خطوة كبيرة نحو نهائي البطولة الأوروبية المقرر في العاصمة الإسبانية مدريد، في أول يونيو المقبل.
وتحطم بذلك الرقم القياسي السابق المتمثل في متابعة 3.8 مليون مواطن هولندي لمباراة أيندهوفن، أمام ميلان الإيطالي في نصف نهائي البطولة الأوروبية عام 2005.

ومع ذلك لا يزال الرقم القياسي في المتابعة التليفزيونية لمباريات كرة القدم بشكل عام لدى الجمهور الهولندي، يتمثل في متابعة نحو 9 ملايين من إجمالي 17 مليون نسمة بهولندا، للمباراة التي فاز فيها المنتخب الهولندي على الأرجنتين بضربات الجزاء الترجيحية في نصف نهائي كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا.

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