شكرا لقرائتكم خبر عن WWE يعلن إقامة عرض جديد في جدة.. وأسطورة يعود من الاعتزال للمشاركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن اتحاد WWE الأشهر في العالم لمصارعة المحترفين عن إقامة عرض جديد في المملكة العربية السعودية، وتحديدًا مدينة جدة، يوم الجمعة 7 يونيو القادم، على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وكشف البيان الذي نشره الاتحاد على موقعه الرسمي عن بعض الأسماء التي من المقرر مشاركتها في العرض، وعلى رأسهم الأسطورة أندرتيكر، الذي خاض آخر مباراة له على أرض المملكة أيضًا خلال عرض «كراون جول» في نوفمبر الماضي، وبطل اليونيفرسال السابق بروك ليسنر، بالإضافة إلى بطلي اليونيفرسال وWWE الحاليين سيث رولينز وكوفي كينجستون، على الترتيب، والمصارع العملاق برون سترومان والنجم أي جي ستايلز.

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أما أبرز ما جاء في البيان فكان الإعلان عن مشاركة أسطورة المصارعة المعتزل بيل جولدبيرج، والذي كان ظهوره الأخير في حلبة WWE قبل حوالي عامين بعد غياب 12 عامًا عن الاتحاد، فيما تم تكريمه في قاعة المشاهير في 2018.

وأوضح الاتحاد أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الحدث والنزالات ومعلومات عن البث خلال الأسابيع القادمة.

وكان اتحاد WWE قد أقام عرضين العام الماضي في المملكة العربية السعودية، كان أولهما في 27 أبريل بجدة وحمل اسم The Greatest Royal Rumble، فيما أتى الثاني في 2 نوفمبر، وحمل اسم Crown Jewel.