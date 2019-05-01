شكرا لقرائتكم خبر عن ريـال مدريد يتوصل لاتفاق شفهي مع إريكسن نجم توتنهام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
ذكرت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية، اليوم الأربعاء، أن نادى ريال مدريد توصل لاتفاق شفهي مع صانع الألعاب الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب توتنهام الإنجليزي، مشيرة إلى أنه حصل على موافقته لارتداء قميص الميرنجي.
وأشارت إلى أن ريـال مدريد بدأ بالتوازي مفاوضاته مع توتنهام، لإقناع إدارة السبيرز بالتخلي عن خدمات إريكسن، الصيف المقبل.
وأوضحت أن عدم موافقة إريكسن على تجديد عقده مع توتنهام الذي سينتهي في صيف 2020، سيجبر السبيرز على ترك اللاعب، لينتقل إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي، بدلا من رحيله مجانا في الموسم المقبل.
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