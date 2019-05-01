شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة الرياضة»: استضافة حدث كبير لـ«WWE» في «الجوهرة» 7 يونيو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أعلنت الهيئة العامة للرياضة استضافتها حدثاً كبيراً لـWWE للمرة الثالثة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة (الجوهرة) يوم الجمعة 7 يونيو الساعة 8 مساءً. وأوضحت الهيئة عبر حسابها في «تويتر» اليوم (الأربعاء)، أنه سيتم الإعلان عن نزالات الحدث وتوفر التذاكر إضافة إلى معلومات البث في الأسابيع القادمة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «هيئة الرياضة»: استضافة حدث كبير لـ«WWE» في «الجوهرة» 7 يونيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.