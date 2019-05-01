شكرا لقرائتكم الزمالك عن إخطار جروس بالرحيل: "لم يحدث"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استبعد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك ، قيام السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق باخطار إدارة النادى الأبيض برحيله فور نهاية عقده .

رد أمير مرتضى على ما تداولته قناة الجزيرة الإخبارية بأن السويسرى كريستيان جروس أخطر مجلس إدارة القلعة البيضاء بأنه لن يجدد عقده مع النادى قائلاً لـ"اليوم السابع":"لم يحدث".

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ويستعد الزمالك حالياً لمواجهة النجم الساحلى، يوم الأحد المقبل، على الملعب الأولمبى بسوسة، فى إياب دور نصف النهائى بالكونفدرالية، كان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الزمالك بهدف نظيف.

وعلق المشرف على الكرة بالزمالك على أنباء رحيل جروس عبر حسابه على تويتر قائلا، "لا صحة لهذا الخبر على الإطلاق .. المدير الفني اجتمع برئيس النادي في حضوري أمس والأجتماع بأكمله كان بخصوص التحضير لمباراة النجم القادمة والاستعدادات الخاصة بالسفر و لم يتم التطرق اصلاً لتجديد اي عقود تخص المدير الفني أو اللاعبين".