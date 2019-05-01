شكرا لقرائتكم طلائع الجيش ضد الأهلي .. عودة السولية والشناوي لتشكيل الأحمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة طلائع الجيش يشهد تغييران بالدفع بعمرو السولية ومحمد الشناوى في اللقاء المرتقب بينهما فى السابعة إلا ربع على إستاد المكس فى الاسكندرية ضمن مبارايات الجولة 31 من البطولة المحلية .

ومن المتوقع عودة الثنائي محمد الشناوي وعمرو السولية اللذان غابا عن لقاء المصري الماضي للإيقاف.

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ومن المتوقع أن يضم تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش فى حراسة المرمى محمد الشناوي وفى خط الدفاع ياسر إبراهيم وأيمن أشرف وأحمد فتحي وعلي معلول أما فى الوسط فيعود عمرو السولية بجوار حمدي فتحي وجيرالدو وصالح جمعة ويقود الهجوم أجايي ووليد أزارو.

يشار إلى أن الأهلي يحتل المركز الثاني وصافة الدورى في ترتيب المسابقة برصيد 61 نقطة خلف بيراميدز المتربع على القمة بـ 64 نقطة ويحل الزمالك في المركز الثالث برصيد 60 نقطة .