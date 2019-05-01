شكرا لقرائتكم على فرج يتصدر تصنيف الإسكواش بعد 40 شهرا هيمنة للشوربجى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمكن علي فرج لاعب وادي دجلة وبطل العالم للاسكواش، من الابتعاد بصدارة التصنيف العالمي للعبة، بعدما اقصى منافسه ومواطنه محمد الشوربجي صاحب المركز الثاني، وتوج ببطولة الجونة التي تصنف بفئة البكولات البلاتينية أخر أبريل الماضي.

وتصدر فرج التصنيف العالمي للاسكواش للمرة الأولى في تاريخه أول مارس الماضي، بعد أن أنهى هيمنة 40 شهرا لمحمد الشوربجي عليها.

بطولة الجونة التي حصل عليها فرج أبريل الماضي، جعلته يتصدر التصنيف فى الوقت الذى ودع الشوربجي فيه نفس البطولة من الدور ربع النهائي بعد خسارته أمام فارس الدسوقي.

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وكذلك حافظ طارق مؤمن لاعب الجزيرة على تصنيفه في المركز الثالث، وتقدم كريم عبد الجواد لاعب الأهلي إلى المركز الرابع بدلا من السادس.

فيما تراجع محمد أبو الغار إلى المركز التاسع بدلا من الثامن وكذلك فقد تقدم عمر مسعد إلى المركز 11، وقبع مروان الشوربجي فى المركز رقم 20 .