شكرا لقرائتكم طلائع الجيش ضد الأهلي .. عبد الحفيظ: المباريات المتبقية هامة جدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد مدير الكرة بالنادي الأهلي، سيد عبد الحفيظ، إن المباريات المتبقية من بطولة الدوري العام هامة جدا وأولها مباراة طلائع الجيش مساء اليوم وأنه لا مجال للتهاون أو التفريط فى النقاط ، معربا عن أمله في مواصلة الانتصارات للحفاظ على للقب والتتويج بالبطولة .
وقال عبد الحفيظ، إن الفريق بأكلمه يرفع شعار التركيز التام ، ويحاولون الفوز فى جميع المبارايات المقبلة مؤكدا أنها مواجهات كؤؤس ولا تقبل سوى الفوز.
ويحاول الأهلي فى لقاءه مساء اليوم تحقيق الفوز على نظيره طلائع الجيش ضمن مواجهات الجولة الـ31 في بطولة الدوري العام على استاد المكس بالاسكندرية.
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