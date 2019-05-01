شكرا لقرائتكم مفاجأة.. رمضان صبحى يرفض البقاء فى الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر رمضان صبحي، لاعب الأهلي المعار له من هيدرسيفلد الإنجليزي على عدم البقاء في القلعة الحمراء بعد إنتهاء إعارته رغم حاجة الفريق لجهوده بسبب رغبة اللاعب في العودة لتجربة الاحتراف.

وانتقل رمضان صبحي للأهلي في يناير الماضي لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة مقابل 800 ألف يورو .

ورغم حاجة الأهلي لجهود رمضان صبحي إلا أن مصدر مقرب من اللاعب أكد أن الأخير لا يفكر في البقاء ويتطلع للعودة للدوري الإنجليزي مرة أخرى خاصة بعدما أكد له وكيل أعماله أن هناك عدة أندية في الدوري الأنجليزي ترغب في التعاقد مع وهو ما شجّع رمضان على إتخاذ قرار شبه نهائي بالرحيل من الاهلي عقب إنتهاء الإعارة.