شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. هل يرحل جروس عن تدريب الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم التأكيدات التى أخرجها مرتضى منصور حول نيته تجديد الثقة فى المدرب السويسرى كريستيان جروس وعدم الإطاحة به، إلا أن مصير المدرب السويسرى لا يزال غامضا من حيث الاستمرار أو الرحيل.

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