شكرا لقرائتكم خبر عن تغييران مرتقبان فى تشكيل الأهلى المتوقع أمام الطلائع.. تعرف عليهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد تشكيل الأهلى المتوقع لمباراة طلائع الجيش تغييران مُنتظران فى اللقاء الذى سيُقام الساعة 6.45 من مساء اليوم الأربعاء، باستاد المكس فى الإسكندرية فى الجولة الـ31 لبطولة الدورى الممتاز.

ومن المتوقع أن يشهد تشكيل الأهلى أمام الطلائع الليلة عودة الثنائى عمرو السولية ومحمد الشناوى بعدما غاب عن لقاء المصرى للإيقاف.

Advertisements

محمد الشناوى سيعود للدفع عن عرين الأهلى بدلاً من على لطفى الذى شارك فى لقاء المصرى، كما سيعود السولية لخط الوسط ليلعب بجوار حمدى فتحى على أن يلعب أحمد فتحى فى الجبهة اليُمنى بدلاً من باسم على الذى شارك فى لقاء المصرى فيما يستمر غياب محمد هانى للإصابة.

ويضم التشكيل المتوقع للأهلى فى لقاء الطلائع، كلاً من محمد الشناوى وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وأحمد فتحى وعلي معلول وعمرو السولية وحمدى فتحى وجيرالدو وصالح جمعة وأجايى ووليد أزارو.

ويحتل الأهلى المركز الثانى فى جدول المسابقة برصيد 61 نقطة، بينما يحتل بيراميدز قمة المسابقة بـ64 نقطة، وإن كان الأخير قد خاض 3 مباريات أكثر من الأهلى ويأتى الزمالك فى المركز الثالث بـ60 نقطة ويتساوى الأبيض مع الأحمر فى عدد المباريات التى خاضها كل فريق.