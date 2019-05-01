شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى ردا على شائعة رحيل جروس: لم يحدث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك مسألة إخطار السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق لإدارة النادى الأبيض بالرحيل فور نهاية عقده.

وعلق المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك على ما تداولته قناة الجزيرة الإخبارية بأن السويسرى كريستيان جروس أخطر مجلس إدارة القلعة البيضاء بأنه لن يجدد عقده مع النادى قائلاً لـ"الخليج 365": "لم يحدث".

يذكر أن الزمالك يستعد حالياً لمواجهة النجم الساحلى، يوم الأحد المقبل، على الملعب الأولمبى بسوسة، فى إياب دور نصف النهائى بالكونفدرالية، كان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الزمالك بهدف نظيف.