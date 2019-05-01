شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ غداً الاستعدادات للنجوم بدون راحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى للأهلى بقيادة مارتن لاسارتى استئناف تدريبات الفريق، غدا الخميس، عقب الانتهاء مواجهة طلائع الجيش، المقرر لها مساء اليوم على استاد حرس الحدود "المكس" فى الجولة الـ31 من بطولة الدورى العام.

ويؤدى الأهلى مرانه مساء غد الخميس بدون راحة؛ استعدادا لمواجهة النجوم المقرر لها يوم الأحد المقبل على ملعب بتروسبورت والمؤجلة من الأسبوع الـ29 فى بطولة الدورى العام، وفقا لأجندة الفريق التى حددها مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق.