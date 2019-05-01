شكرا لقرائتكم خبر عن أوزبكستان تتحمل تكلفة تذاكر سفر وإقامة المنتخب الأولمبى فى يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق اتحاد الكرة مع نظيره فى أوزبكستان على أن يتحمل الأخير تكاليف تذاكر سفر وإقامة المنتخب الأولمبى المصرى بقيادة شوقى غريب، لإقامة مباراتين وديتين فى شهر يونيو المقبل ضمن استعدادات كل منتخب للبطولة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وأكد شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى أن المباراتين تجربتين قويتين للفراعنة، موضحًا أن رغبة العديد من الفرق خارج أفريقيا فى مواجهة المنتخب الأولمبى، ترجع إلى قوة الفريق المصرى ومستواه المميز الذى ظهر به فى عدة وديات مثل روسيا وأمريكا وهولندا وإسبانيا.