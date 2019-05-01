شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نكبات أبريل.. ماذا يخبئ مايو لعشاق النادى الأهلى؟ فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح فريق الأهلى، اليوم الثلاثاء، جدول مبارياته بشهر مايو حينما يلاقى نظيره طلائع الجيش على استاد المكس فى إطار مواجهات الجولة 31 لمسابقة الدورى العام.
ويحلم عشاق الفانلة الحمراء ببداية موفقة فى شهر مايو تغسل أحزان أبريل التى كانت حديث الصباح والمساء فى الشارع الأهلاوى لاسيما أنها حملت خروجاً محبطا من دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا، إذ لم يكن الفوز 1-صفر على صن داونز الجنوب أفريقى كافيًا للتأهل بعد الخسارة بخماسية دون رد فى لقاء الذهاب قبلها، وهى الخسارة الأكبر فى تاريخ مشاركات الأهلى الأفريقية على الإطلاق، بالإضافة للفشل على الصعيد المحلى فى الثأر من بيراميدز بعد هزيمة الدور الاول 2-1 حيث سقط المارد الأحمر مجدداً أمام نفس المنافس بنتيجة هدف دون رد.
وإجمالا لعب الأهلى خلال شهر أبريل 6 مباريات فاز فى 4 وخسر مباراتين، حيث افتتح مشواره فى هذا الشهر بالفوز على الاتحاد السكندرى بهدفين دون رد ثم خسر من صن دوانز بخماسية دون رد، ثم فاز على المقاصة بنتيجة 2-1 ثم فاز على صن دوانز 1-0 وعاد ليخسر من بيراميدز بهدف كينو ثم فاز على المصرى بهدفين دون رد.
وفى شهر مايو سيكون عشاق الأهلى على موعد مع مواجهات حاسمة على الصعيد المحلى فى رحلة المارد الأحمر للحفاظ على لقبه، حيث سيواجه طلائع الجيش الليلة ثم يواجه النجوم الأحد المقبل، فيما يلاقى سموحة السبت 11 مايو ثم يواجه المقاولون العرب فى مباراة لم يتحدد موعدها بعد.
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