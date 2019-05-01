شكرا لقرائتكم خبر عن رنيم الوليلى تحافظ على صدارة تصنيف الاسكواش العالمى للشهر السادس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الاتحاد الدولى للاسكواش عن التصنيف العالمى الجديد لشهر مايو، حيث حافظت البطلة المصرية رنيم الوليلى لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش على صدارتها للتصنيف العالمى للشهر السادس على التوالى.

وكانت رنيم قد انتزعت صدارة تصنيف السيدات بعد 14 شهرا من هيمنة نور الشربينى على المركز الأول، وذلك عقب حصول الوليلى على وصافة بطولة هونج كونج، بينما ودعت الشربينى ذات البطولة من الدور ربع النهائى.

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وكانت رنيم قد توجت ببطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش، والتى تصنف بفئة البطولات البلاتينية وهى أعلى فئة بتصنيف الاتحاد الدولى، نهاية أبريل الماضى.

وفى المركز الثانى حلت نور الشربينى، بينما حافظت نور الطيب على المركز الثالث، ونوران جوهر على المركز السابع.

وتقدمت يثرب عادل لاعبة الأهلى من المركز العشرين إلى المركز السادس عشر وحافظت سلمى هانى على المركز الـ14.