شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع المصرى يغيب 6 أسابيع بسبب كسر الشظية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفحوصات والأشعة التى أجراها محمود حمد مدافع النادى المصرى عقب مباراة وادى دجلة أمس، والتى انتهت بالتعادل السلبى، إصابة اللاعب بكسر فى الثلث الأخير لعظمة شظية القدم. ويستوجب الكسر وضع قدم اللاعب فى الجبس مع تثبيتها لمدة ثلاثة أسابيع، يتم خلالهم إجراء الأشعة التشخيصية بشكل أسبوعى لمتابعة مدى التئام الكسر، وعقب فك الجبس يبدأ اللاعب فى ممارسة التدريبات التأهيلية، والتى ستستمر لثلاثة أسابيع يمكن للاعب بعدها الانتظام فى التدريبات الجماعية.

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