شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك .. المقاولون يفوز على الداخلية بهدفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى الرابعة والنصف من مساء اليوم فريق المقاولون العرب، مع نظيره الداخلية فى إطار مباريات الجولة الحادية و الثلاثون من مسابقة الدورى، باستاد المقاولون العرب .

وقد سبق وألتقى الفريقان يوم 12 نوفمبر الماضى، فى إطار الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى، وانتهت بفوز الذئاب بهدفين دون رد

أحرز الأهداف طاهر محمد طاهر فى الدقيقة 38 من أحداث المباراة، و لويس إدواردو في الدقيقة 72