شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سليمان: الروح والدعم سلاح حراس الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق سليمان، مدرب حراس الأهلى إن كل مباراة يخوضها الفريق تصبح ماضيا، ويكون التفكير فيما هو قادم، وأن الجهاز الفنى يتعامل مع كل مباراة وفقا لظروفها الخاصة، مُشدداً فى الوقت نفسه على أن جميع المباريات المقبلة للأهلى تتساوى فى الأهمية والهدف الذى يسعى الفريق إلى تحقيقه وهو حصد النقاط الثلاث.

وقال سليمان إن تركيز الأهلى فى الوقت الحالى ينصب على مواجهة طلائع الجيش المقرر لها مساء اليوم، على استاد حرس الحدود، فى إطار مواجهات الجولة الـ31 فى بطولة الدورى العام.

وشدد مدرب حراس الأهلى، على أن على لطفى حارس الفريق دخل فى المنافسة مع محمد الشناوى وشريف إكرامى، بعد الأداء الجيد الذى قدمه فى المباراة الأخيرة أمام المصرى، على الرغم من صعوبة هذه المواجهة التى جاءت في توقيت شهد غيابات فى صفوف الفريق، والأداء الذى قدمه المصرى ورغبة الأهلى فى العودة للانتصارات فى ذلك التوقيت.

وأكد سليمان أن ما يميز حراس الأهلى هو وجود "الروح والدعم" فالحارس الذى لا يشارك يدعم من يكون أساسيا، ويؤدى التدريبات بمنتهى الجدية ومن هنا يأتى التوفيق فى المباريات.