دوري الأبطال.. التاريخ ينحاز لـ ليفربول في مواجهاته ضد برشلونة

كتب: منة عمر في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء يستضيف ملعب كامب نو مباراة تجمع بين برشلونة وليفربول في دوري أبطال أوروبا. المباراة ستقام في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، وكان ليفربول قد تأهل إلى نصف النهائي بعد إقصاء بورتو البرتغالي 6-1 في مجموع لقائي الذهاب والإياب، بينما تأهل برشلونة على حساب مانشستر يونايتد بعد الفوز عليه بنتيجة 4-0. Advertisements يلاكورة يستعرض خلال الآتي مواجهات برشلونة ضد الفرق الإنجليزية بدوري الأبطال: برشلونة x الفرق الإنجليزية بالأبطال واجه الفريق الكتالوني الأندية الإنجليزية في 51...

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