أول تعليق من إدارة الزمالك بشأن رحيل جروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن المدير الفني السويسري لفريق الكرة كريستيان جروس مستمر في منصبه، مشددًا أن هناك اتفاق مبدئي على تجديد العقد.

وكانت قناة بي إن سبورتس الإخبارية أكدت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن المدير الفني جروس أبلغ إدارة الزمالك برحيله عقب نهاية عقده (طالع التفاصيل).

وأضاف إسماعيل يوسف في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك، أن ما تردد بشأن حديث جروس عن عدم تجديد تعاقده أو عقد أي جلسة مع إدارة النادي بشأن التجديد غير صحيح.

وشدد "تيجانا"، أن جروس لم يتحدث مع الإدارة طوال الفترة الماضية في أمور تخص النادي بهذا الشأن.

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وأكمل عضور مجلس إدارة الزمالك تصريحاته، قائلاً :"جروس أبدى ترحيبه بتجيد عقده مع النادي، ومنذ ذلك الوقت لم يتحدث عن هذا الشأن ولم يفاتحه مجلس الإدارة والجميع يركز فقط في مشوار الفريق بالبطولة الكونفدرالية والدوري المصري".

وكان كريستيان جروس قاد فريق الزمالك مطلع الموسم الحالي، حيث يتواجد الفريق الأبيض حاليًا في المركز الثالث برصيد 60 نقطة بفارق أربع نقاط عن المتصدر فريق بيراميدز، لكن يمتلك الفريق الأبيض ثلاث مباريات مؤجلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة النجم الساحلي في إياب نصف نهائي مسابقة الكونفدرالية الإفريقية في مباراة من المقرر أن تقام مساء الأحد المقبل بسوسة.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب والتي أقيمت الأحد الماضي ببرج العرب بالاسكندرية انتهت لصالح الزمالك بهدف دون رد.