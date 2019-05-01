في بيان رسمي.. ليفربول يحذر جماهيره قبل موقعة برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أصدر نادي ليفربول بيانًا رسميًا عبر موقعه الرسمي، بشأن الأحداث الجارية في مدينة برشلونة قبل موقعة الريدز أمام البلوجرانا في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، نشرت فيديو يشير إلى أعمال شغب من جماهير ليفربول في مدينة برشلونة قبل ساعات من موقعة لقاء الذهاب.

ويظهر الفيديو قيام مشجعي ليفربول برمي سكان المدينة في نافورة بوسط ميدان "بلاكا ريال".

ووفقًا لبيان ليفربول الرسمي، فإن النادي سيعمل مع شرطة الميرسيسايد والسلطات الإسبانية لمعرفة المتورطين في هذا الحادث.

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وحذر النادي الإنجليزي جماهيره بأن هذا السلوك غير مقبول ولن يتم التسامح معه.

وأنهى النادي الإنجليزي بيانه :"النادي سيتبع الإجراءات القانونية الواجبة في جميع الحالات من هذا النوع".

وشهدت مدينة برشلونة حالات شغب من جماهير ليفربول، حيث قامت السلطات الإسبانية باعتقال 6 من مشجعي الريدز.

ويلتقي ليفربول نظيره برشلونة، مساء اليوم الأربعاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في مباراة من المقرر أن تقام على ملعب "كامب نو".