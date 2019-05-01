تقارير: جروس أبلغ الزمالك بعدم رغبته في تجديد العقد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:
نشر الحساب الرسمي لقناة بي إن سبورتس الإخبارية على تويتر أن المدرب كريستيان جروس أخطر إدارة الزمالك رسميًا بعدم رغبته في تجديد عقده مع القلعة البيضاء.
وكانت إدارة الزمالك قد تعاقدت مع المدرب السويسري في شهر يوليو الماضي بعقد تم الإعلان فيما بعد أنه لمدة موسم واحد.
ونشر حساب بي إن سبورتس أن المدرب أخطر الإدارة البيضاء أنه لن يُجدد التعاقد الذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري.
وكانت الفترة الماضية قد شهدت هجومًا من جانب رئيس نادي الزمالك على المدرب.
وقاد جروس الزمالك للوصول إلى نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية والتي فاز فيها الأبيض في مباراة الذهاب بهدف دون رد على النجم الساحلي على أن تُقام مباراة العودة يوم الأحد المقبل.
ويحتل الأبيض المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 60 نقطة خلف بيراميدز المتصدر 64 والأهلي صاخب المركز الثاني 61 نقطة.
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