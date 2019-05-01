البحث عن التفوق السابع مقابل الفوز الأول.. ماذا فعل الأهلي أمام الجيش؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

يستكمل الأهلي مساء اليوم الأربعاء مبارياته في مسابقة الدوري عندما يواجه طلائع الجيش على ملعب "المكس" بالاسكندرية ضمن منافسات الأسبوع الـ31 من عمر البطولة.

ويمتلك الأهلي صاحب المركز الثاني بـ61 نقطة سجلاً مميزًا خلال تاريخ مبارياته أمام الجيش منذ أن التقى الفريقين في موسم (2004 - 2005).

ويبحث الأهلي عن التفوق على الجيش للمرة السابعة من حيث الفوز في الذهاب والإياب بالدوري، فالفريق الأحمر تفوق في مباراة الدور الأول بالفوز بهدفين دون رد.

في المقابل، يتطلع فريق الجيش لتحقيق الانتصار الأول خلال تاريخ مبارياته أمام الأهلي حيث تعادل في خمس مباريات مقابل 23 خسارة.

ويستعرض "الخليج 365" في التقرير التالي، تاريخ مباريات الأهلي ضد الجيش:

- (2004 - 2005):

استطاع الأهلي خلال هذا الموسم أن يتفوق على الجيش مرتين بالفوز بهدف دون رد مقابل ثلاثة أهداف لهدف في الدور الثاني، ليحقق الأحمر للمرة الأولى تفوقه من حيث مبارتي الدور الأول والثاني.

- (2005 - 2006):

واصل الأهلي سلسلة انتصاراته على الجيش بالفوز في مباراة الدور الأول بثلاثة أهداف دون رد مقابل هدفين دون مقابل في الدور الثاني.

انتصار الأهلي جعل الأحمر يتفوق للعام الثاني على التوالي من حيث مباراتي الدور الأول والثاني.

- (2006 -2007):

للموسم الثالث على التوالي يتفوق الأهلي على الجيش بعد الفوز في لقاء الدور الأول بأربعة أهداف نظيفة.

وفي الدور الثاني، حقق الأهلي انتصاره السادس على التوالي بالفوز بهدفين دون مقابل.

- (2007 - 2008):

هذا الموسم شهد تعثر الأهلي للمرة الأولى خلال تاريخ مبارياته أمام الجيش رغم التفوق في لقاء الدور الأول بالفوز بهدف دون رد.

وفي لقاء الدور الثاني، تعثر الأهلي في فخ التعادل السلبي أمام الجيش ليحقق الأخير أول تعادل خلال تاريخ مبارياته أمام الشياطين الحمر.

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- (2008 - 2009):

للموسم الثاني على التوالي ينجح الجيش في فرض نتيجة التعادل الإيجابي على الأهلي بهدفين لكل فريق في لقاء الدور الأول.

وفي مباراة الدور الثاني وتحديدًا في الأسبوع الـ30 استعاد الأهلي ذاكرة الانتصارات بعد مباراتين أمام الجيش بالفوز بنتيجة (3-1).

- (2009 - 2010):

شهد هذا الموسم فوز الأهلي في لقاء الدور الأول بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المقابل انتهى لقاء الدور الثاني بالتعادل بهدفين لكل فريق.

- (2010 - 2011):

بعد ثلاثة مواسم فشل خلالها الأهلي في الفوز ذهابًا وإيابًا على الجيش استعاد الفريق الأحمر نغمة التفوق على الجيش بالفوز في لقاء الدور الأول بهدف دون رد، وتحقق نفس النتيجة في مباراة الدور الثاني.

- (2014 - 2015):

للمرة الخامسة ينجح الأهلي في تحقيق الفوز خلال مباراتي الدور الأول والثاني بعد الفوز في اللقاء الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفي الدور الثاني، حقق الأهلي نتيجة عريضة على الجيش بالفوز بأربعة أهداف دون رد.

- (2015 -2016):

استطاع الأهلي أن يحقق الفوز في مباراة الدور الأول بهدف دون رد، لكن لقاء الدور الثاني انتهى بالتعادل السلبي ليحقق الجيش تعادله الرابع أمام الأحمر.

- (2016 - 2017):

للمرة السادسة والأخيرة ينجح الأهلي في تحقيق فوزين على الجيش خلال مباراتي الدور الأول والثاني بالفوز بنتيجة (3-0) و(2-0) على الترتيب.

- (2017 - 2018)

للمرة الخامسة والأخيرة كتب الجيش تعادله الخامس أمام الأهلي بالتعادل بهدف لكل فريق، في المقابل حقق الأحمر الفوز رقم 22 بالفوز بهدفين دون مقابل.