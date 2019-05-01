تقرير.. هل يحقق برشلونة معادلة 50:50 على حساب تفوق ليفربول التاريخي بالأبطال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء يستضيف ملعب كامب نو مباراة تجمع بين برشلونة وليفربول في دوري أبطال أوروبا.

المباراة ستقام في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، وكان ليفربول قد تأهل إلى نصف النهائي بعد إقصاء بورتو البرتغالي 6-1 في مجموع لقاءي الذهاب والإياب، بينما تأهل برشلونة على حساب مانشستر يونايتد بعد الفوز عليه بنتيجة 4-0.

الخليج 365 يستعرض مواجهات برشلونة ضد الفرق الإنجليزية بدوري الأبطال:

برشلونة x الفرق الإنجليزية بالأبطال

واجه الفريق الكتالوني الأندية الإنجليزية في 51 مباراة ببطولة دوري الأبطال بواقع (9 أمام آرسنال- 6 أمام مانشستر سيتي- 10 أمام مانشستر يونايتد- 14 أمام تشيلسي- 4 أمام نيوكاسل- 4 أمام ليفربول- 2 أمام توتنهام- 3 أمام ليدز يونايتد).

حقق البلوجرانا الفوز في 27 مباراة، وتعادل في 15، وخسر في 9 مباريات أخرى.

برشلونة x ليفربول

أمام ليفربول، واجه برشلونة الريدز في 8 مباريات، 4 منها بالأبطال، و4 بالدوري الأوروبي.

نسبة الفوز الأكبر من نصيب الريدز حيث حقق الفوز في 3 مباريات مقابل اثنين لبرشلونة، وحسم التعادل 3 مواجهات أخرى.

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ليفربول هو الفريق الإنجليزي الوحيد الذي فاز على برشلونة بالكامب نو في دوري الأبطال، فعلها في دور الـ16 لنسخة 2006/2007، وفاز بهدفين لهدف.

برشلونة x نصف النهائي أمام الإنجليز

برشلونة واجه فريقًا إنجليزيًا بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا في 3 مناسبات سابقة خلال الألفية الحالية، تأهّل مرة واحِدة فقط في نسخة 2008/2009 على حساب تشيلسي بهدف لإنييستا.

ضد يونايتد

واجه مانشستر يونايتد في نصف نهائي نسخة 2007/2008، تعادل سلبيًا في مباراة الذهاب على ملعبه وخسر في لقاء الإياب بهدف دون رد وودع منافسات البطولة.

ضد تشيلسي

التقى برشلونة مع تشيلسي في منافسات نصف النهائي مرتين.

الأولى كانت في نسخة 2008/2009، تعادلا سلبيًا بكامب نو، وبهدف لكل منهما في مباراة الإياب على ملعب ستامفورد بريدج ليتأهل الفريق الكتالوني على حساب البلوز.

اللقاء الثاني كان في نسخة 2011/2012، خسر البلوجرانا مباراة الذهاب على ملعب تشيلسي بهدف دون رد، وتعادلا إيحابيًا بهدفين لكل منهما في لقاء الإياب وودع المنافسة.

وفي حالة فوز برشلونة في مباراة اليوم سيقترب من معادلة الـ50:50 (تأهل مرتين- خروج مرتين) أمام أندية إنجلترا في نصف النهائي.