فحص طبي لعاشور بعد مباراة الجيش.. واستئناف المران الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

يخضع حسام عاشور قائد فريق الكرة بالنادي الأهلي، لفحص طبي من أجل الاطمئنان على حالته والتأكد بشكل نهائي من جاهزيته قبل مباراة النجوم.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره النجوم يوم الأحد المقبل على ملعب "بتروسبورت" ضمن مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ29 في بطولة الدوري.

وأفاد الموقع الرسمي للأهلي، أن حسام عاشور قطع شوطًا كبيرا في برنامجه التأهيلي الذي خضع له للتخلص من شكوى بالعضلة الضامة.

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وبحسب الموقع الرسمي للأهلي، فإن عاشور من المقرر أن تشهد عودته للتدريبات عقب مباراة طلائع الجيش والتي ستقام مساء اليوم ضمن الأسبوع الـ31.

وفي سياق متصل، يستأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته غدًا الخميس عقب الانتهاء مواجهة طلائع الجيش المقرر لها مساء اليوم على استاد حرس الحدود «المكس» في الجولة الـ31 من بطولة الدوري العام.

ويؤدي الأهلي مرانه مساء غد الخميس بدون راحة؛ استعدادا لمواجهة النجوم المقرر لها يوم الأحد المقبل على ملعب بتروسبورت والمؤجلة من الأسبوع الـ29 في بطولة الدوري العام.

ووفقًا لأجندة الفريق إلى الآن والتي حددها مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق يؤدي الفريق مرانه غدًا بدون راحة استعدادًا للنجوم.