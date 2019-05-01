طارق سليمان يشيد بـ"لطفي".. ويكشف ميزة حراس الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
قال طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي إن الجهاز الفني للفريق الأحمر يتعامل مع كل مباراة وفقًا لظروفها الخاصة، لافتًا إلى أن جميع المباريات المقبلة للأهلي تتساوى في الأهمية والهدف الذي يسعى الفريق إلى تحقيقه وهو حصد النقاط الثلاث.
ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفًا على نظيره الجيش في تمام السابعة إلا الربع في إطار منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري.
وأكد سليمان خلال تصريحات للموقع الرسمي للأهلي أن علي لطفي حارس الفريق دخل في المنافسة مع محمد الشناوي وشريف إكرامي، بعد الأداء الجيد الذي قدمه في المباراة الأخيرة أمام المصري، على الرغم من صعوبة هذه المواجهة التي جاءت في توقيت شهد غيابات في صفوف الفريق.
وأكد سليمان، أن ما يميز حراس الأهلي هو وجود الروح والدعم فالحارس الذي لا يشارك يدعم من يكون أساسيا، ويؤدي التدريبات بمنتهى الجدية ومن هنا يأتي التوفيق في المباريات.
جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز متصدر البطولة برصيد 64 نقطة، بينما يأتي الجيش الثالث عشر برصيد 34 نقطة.
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