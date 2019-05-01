سلعاوي سلة الأهلي يحصل على حقنة بلازما بالركبة

حصل احمد السلعاوي لاعب الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي على حقنة بلازما في الركبة للمرة الثانية في إطار برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل الذي يخضع له من الإصابة. الذي يخضع له من الإصابة. وحصل السلعاوي على الحقنة تحت إشراف الدكتور أحمد عبدالعزيز على أن يتبقى له حقنتين ليبدأ بعد ذلك تدريبات العلاج الطبيعي والتأهيل. وكانت الإصابة قد أبعدت اللاعب عن الفريق خلال الفترة الماضية بعد أن أجرى جراحة لعلاج الغضروف الخارجي للركبة و قطع جزئي في الرباط الصليبي.

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