سلعاوي سلة الأهلي يحصل على حقنة بلازما بالركبة

حصل احمد السلعاوي لاعب الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي على حقنة بلازما في الركبة للمرة الثانية في إطار برنامج العلاج الطبيعي والتأهيلالذي يخضع له من الإصابة.
وحصل السلعاوي على الحقنة تحت إشراف الدكتور أحمد عبدالعزيز على أن يتبقى
وكانت الإصابة قد أبعدت اللاعب عن الفريق خلال الفترة الماضية بعد أن أجرى جراحة لعلاج الغضروف الخارجي للركبة و قطع جزئي في الرباط الصليبي.
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