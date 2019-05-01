مجد يهنئ لاعبي المقاصة بعد التعادل مع بيراميدز والفريق يستأنف تدريباته الجمعة

قرر جمال عمر، المدير الفني لفريق مصر للمقاصة، منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 48 ساعة، بعد التعادل الإيجابي مع بيراميدز بهدف لهدف، ضمن مواجهات الجولة الـ31 لمسابقة الدوري العام.

ويعود المقاصة للتدريبات الجماعية، بعد غد الجمعة، استعدادا لمواجهة النجوم فى الجولة الـ32، والمقرر لها 10 مايو المقبل.

وحرص محمد مجد، عضو مجلس إدارة

المقاصة سبورت، على تهنئة اللاعبين والجهاز الفني داخل غرفة خلع الملابس، على الأداء القوى والمميز أمام فريق بيراميدز، والروح القتالية طوال اللقاء.

Advertisements

ونقل مجد للاعبي الفريق والجهاز الفني تحية مجلس الإدارة، برئاسة اللواء محمد عبدالسلام، وثقته في إمكاناتهم لإنهاء المسابقة بشكل جيد.

من جانبه، أوضح وليد هويدي، مدير الكرة للمقاصة، أن مباراة بيراميدز من أفضل اللقاءات التي قدمها الفريق خلال الموسم الحالي، والفريق كان يستحق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وأشار هويدي إلى أن دعم ومساندة مجلس الإدارة للجهاز الفني، كان له مفعول السحر في تقديم مباراة قوية، وأن ما يتردد عن مفاوضات مع مدربين لقيادة الفريق عار تماما من الصحة، خاصة أن الإدارة غير متسرعة في حسم الملف خلال الوقت الحالي.