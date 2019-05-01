أزمات الإسماعيلي تتوالى.. سيدومير يطلب الشرط الجزائي للرحيل ويهدد بالمحكمة الرياضية

استقر البلجيكي سيدومير يانوفيكسي المدير الفني الموقوف للإسماعيلي، على اللجوء للمحكة الرياضة لرفع دعوى ضدد الإسماعيلي للمطالبة بقيمة الشرط الجزائي في عقده مع الدراويش في ظل تمسك مجلس الإدارة بفسخ التعاقد مع المدير الفني.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد سيدومير 180 ألف دولار حيث يحصل سيدومير شهريًا على 10 آلاف دولار وينص الشرط الجزائي على حصوله على راتب 18 شهرًا في حالة فسخ الإسماعيلي العقد.

وكان مجلس إدارة النادي الإسماعيلي قد قرر إيقاف المدير الفني، لحين التحقيق معه بعدما غادر مران الفريق دون سبب واضح عقب مباراة الفريق أمام وادي دجلة.

وتكشف الوفد السبب الحقيقي وراء مغادرة سيدومير لتدريبات الفريق، حيث اشتكى المدير الفني من تدخلات معاونيه في سير التدريبات ومطالبة اللاعبين بتجاهل تعليماته أكثر من مرة أثناء المران خاصة صبري المنياوي والذي يبدو أنه يحمل تعليمات

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خاصة من مجلس الإدارة "بتطفيش".

وعلمت الوفد من مصادرها داخل النادي سبب تقديم الجهاز المعاون السابق لسيديو مير استقالته عقب مباراة وادي دجلة، حيث أكدت المصادر وقوع مشادة بين سيدومير ومحمد محسن أبوجريشة وأحمد قناوي المدرب العام، بعدما قام الثنائي باتخاذ قرارات تغيير اللاعبين خلال مباراة وادي دجلة دون الرجوع لرأي المدير الفني.

وعرض مسئولو الإسماعيلي على سيديومير إنهاء تعاقده بشكل ودي مقابل 10 آلاف دولار، وهو ما رفضه سيديومير وتمسك بالحصول على 40 ألف دولار، وهو ما دفعه لتفكير في رفع الدعوى ضدد الإسماعيلي.