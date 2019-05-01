يد الأهلي يواصل الاستعداد لبطولة كأس مصر

يخوض الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي مرانًا قويًّا اليوم الأربعاء، في إطار الاستعداد لاستئناف مبارياته في بطولة كأس مصر، حيث يلتقيمع نظيره فريق أصحاب الجياد في دور الثمانية من البطولة.
ويخوض اللاعبون تدريبات بدنية مكثفة في الجيم قبل
ويؤدي إسلام حسن لاعب الفريق تدريبات علاجية بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة الفريق أمام نظيره الزمالك بنهائي بطولة الدوري.
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