يد الأهلي يواصل الاستعداد لبطولة كأس مصر

يخوض الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي مرانًا قويًّا اليوم الأربعاء، في إطار الاستعداد لاستئناف مبارياته في بطولة كأس مصر، حيث يلتقي

مع نظيره فريق أصحاب الجياد في دور الثمانية من البطولة.

ويخوض اللاعبون تدريبات بدنية مكثفة في الجيم قبل

استكمال فقرات المران بتدريبات خططية على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.

ويؤدي إسلام حسن لاعب الفريق تدريبات علاجية بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة الفريق أمام نظيره الزمالك بنهائي بطولة الدوري.