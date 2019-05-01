رئيس نادي الهلال يتقدم باستقالته ويسافر لأوروبا

قدم رئيس نادي الهلال السعودي، الأمير محمد بن فيصل، استقالته إلى هيئة الرياضة، ورغم أنه لم يُحسم أمرها بشكل رسمي

حتى اللحظة، إلا أن مصادر من قلب الحدث أكدت احتمالية قبولها بنسبة كبيرةوالإعلان الرسمي خلال الساعات القادمة.ووفقاً للمصدر، فإن رئيس الهلال غادر المملكة، الثلاثاء، إلى أوروبا، الأمر الذي يرجح ابتعاده عن إدارة النادي بشكل خاص والوسط الرياضي عمومًا.