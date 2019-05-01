مدرب المقاصة: أنا ابن النادي وتحت أمر الإدارة

وجه جمال عمر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة، شكره لمجلس ادارة المقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام رئيس النادي، على دعمه ومساندته ومنحه فرصة قيادة الفريق، فى تلك المرحلة الصعبة.
كما شكر محمد مجد، عضو مجلس ادارة المقاصة سبورت، على تواجده فى التدريبات على مدار الأسبوع الماضي، وتحفيزه للاعبين من أجل تجاوز الاخفاقات الأخيرة، مشيرًا بأن جلساته كان لها مفعول
وأضاف جمال عمر ، بأن ابن من أبناء المقاصة، وتحت أمر مجلس إدارة النادي فى أى منصب، مشيرًا بأنه سوف يبذل قصارى جهده خلال المباريات المقبلة لإنهاء الموسم بشكل جيد .
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