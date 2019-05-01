الأهلي يستأنف تدريباته غدًا عقب مواجهة طلائع الجيش اليوم

يستأنف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته، غدا الخميس، عقب الانتهاء من مواجهة طلائع الجيش المقرر لها مساء، اليوم الأربعاء، على ستاد حرس الحدود«المكس» في الجولة الـ31 من بطولة الدوري العام.
ويؤدي الأهلي مرانه مساء، غد الخميس، بدون راحة؛ استعدادا لمواجهة النجوم
ووفقا لأجندة الفريق إلى الآن التي حددها مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، يؤدي الفريق مرانه، غدا، بدون راحة استعدادا للنجوم.
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