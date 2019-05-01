الأشعة تحدد حجم إصابة محمد عنتر في تدريبات الزمالك

تعرض محمد عنتر لاعب الزمالك لإصابة في العضلة الأمامية، خلال مران الفريق استعدادا لمواجهة النجم الساحلي التونسي والمقررة الأحد المقبل. الساحلي التونسي والمقررة الأحد المقبل. ويخضع عنتر اليوم لعمل أشعة Advertisements لتحديد حجم الإصابة ومدة غيابه عن الملاعب. ويستعد الزمالك لمواجهة النجم الساحلى فى لقاء العودة لبطولة الكونفدرالية الأفريقية يوم الأحد المقبل.

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