الأشعة تحدد حجم إصابة محمد عنتر في تدريبات الزمالك

تعرض محمد عنتر لاعب الزمالك لإصابة في العضلة الأمامية، خلال مران الفريق استعدادا لمواجهة النجمالساحلي التونسي والمقررة الأحد المقبل.
ويخضع عنتر اليوم لعمل أشعة
ويستعد الزمالك لمواجهة النجم الساحلى فى لقاء العودة لبطولة الكونفدرالية الأفريقية يوم الأحد المقبل.
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