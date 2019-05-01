حسام عاشور يعود لتدريبات الأهلي الجماعية

يعود حسام عاشور، كابتن الفريق الأول لكرة القدم إلى التدريبات الجماعية عقب مواجهة طلائع الجيش المقرر لها مساء اليوم الأربعاء على استاد حرس الحدود «المكس» بالإسكندرية، وذلك في إطار الجولة الـ31 في بطولة الدوري العام.

وقطع عاشور شوطًا كبيرًا في برنامجه التأهيلي الذي يخضع له الفترة الحالية للتخلص من شكوى العضلة الضامة وتجهيزه للمرحلة المقبلة، بعد الانتهاء من البرنامج الذي قام بتنفيذه.

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واشتمل برنامج عاشور على تدريبات علاجية ثم جلسات في «الجيم»،

ثم قام بتنفيذ تدريبات في ملعب التتش تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بالنادي، وبات اللاعب قريبًا للغاية من العودة والمشاركة مع الفريق.

ويخضع عاشور لفحص طبي عقب انتهاء مباراة طلائع الجيش؛ من أجل الاطمئنان على حالته والتأكد بشكل نهائي من جاهزيته للتواجد مع الفريق في المران.