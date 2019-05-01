يعود حسام عاشور، كابتن الفريق الأول لكرة القدم إلى التدريبات الجماعية عقب مواجهة طلائع الجيش المقرر لها مساء اليوم الأربعاء على استاد حرس الحدود «المكس» بالإسكندرية، وذلك في إطار الجولة الـ31 في بطولة الدوري العام.
وقطع عاشور شوطًا كبيرًا في برنامجه التأهيلي الذي يخضع له الفترة الحالية للتخلص من شكوى العضلة الضامة وتجهيزه للمرحلة المقبلة، بعد الانتهاء من البرنامج الذي قام بتنفيذه.
واشتمل برنامج عاشور على تدريبات علاجية ثم جلسات في «الجيم»،
ويخضع عاشور لفحص طبي عقب انتهاء مباراة طلائع الجيش؛ من أجل الاطمئنان على حالته والتأكد بشكل نهائي من جاهزيته للتواجد مع الفريق في المران.
كانت هذه تفاصيل خبر حسام عاشور يعود لتدريبات الأهلي الجماعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.