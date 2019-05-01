اخبار الرياضه

حسام عاشور يعود لتدريبات الأهلي الجماعية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يعود حسام عاشور، كابتن الفريق الأول لكرة القدم  إلى التدريبات الجماعية عقب مواجهة طلائع الجيش المقرر لها مساء اليوم الأربعاء على استاد حرس الحدود «المكس» بالإسكندرية، وذلك في إطار الجولة الـ31 في بطولة الدوري العام.

 

وقطع عاشور شوطًا كبيرًا في برنامجه التأهيلي الذي يخضع له الفترة الحالية للتخلص من شكوى العضلة الضامة وتجهيزه للمرحلة المقبلة، بعد الانتهاء من البرنامج الذي قام بتنفيذه.

 

Advertisements

واشتمل برنامج عاشور على تدريبات علاجية ثم جلسات في «الجيم»،

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
ثم قام بتنفيذ تدريبات في ملعب التتش تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بالنادي، وبات اللاعب قريبًا للغاية من العودة والمشاركة مع الفريق.

 

ويخضع عاشور لفحص طبي عقب انتهاء مباراة طلائع الجيش؛ من أجل الاطمئنان على حالته والتأكد بشكل نهائي من جاهزيته للتواجد مع الفريق في المران.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حسام عاشور يعود لتدريبات الأهلي الجماعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا