شاهد.. مباراة ليفربول وبرشلونة بدوري أبطال أوروبا

حرصاً من "بوابة الوفد" على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، تقدم لكم بث مباشر ليفربول وبرشلونة في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب كامب نو ضمن منافسات ذهاب نصف النهائيفي دوري أبطال أوروبا.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتذاع بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 1 بتعليق يوسف
ويدخل كل من ليفربول وبرشلونة المباراة بحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية تضمن له المرور إلى الدور النهائي، وذلك قبل موقعة الحسم في لقاء الإياب يوم 7 مايو المقبل، والتي يستقبلها ملعب «أنفيلد» معقل الريدز.
شاهد.. مباراة ليفربول وبرشلونة
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