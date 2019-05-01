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محمد صلاح يُشارك في حملة السخرية من أسعار تذاكر أمم أفريقيا

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محمود ماهر 0 تبليغ

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شارك هداف محمد صلاح في حملة السخرية من أسعار تذاكر كأس أمم أفريقيا 2019، والتي قادتها الجماهير المصرية عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي.

محمد صلاح تفاعل مع تغريدة كتبها الفنان الكوميدي محمود البزاوي بعد ساعات من إعلان اللجنة المنظمة للبطولة لأسعار تذاكر حضور مباريات مصر في ستاد القاهرة.

وقال محمود البزاوي الشهير بدور طه القناوي في فيلم همام في أمستردام سعر تذكرة مباراة في كأس الأمم، الدرجة الثالثة بـ 200 جنيهًا، وطبعًا لو استطعت دفع الـ 200، ستحب أن تأكل داخل الملعب لانك ستجوع، وسيكون الساندوتش بـ 100 جنيهًا”.

وأضاف وزجاجة المياه ستكون بـ 30 جنيهًا على سبيل المثال، يعني لو اصطحبت ابني إلى الدرجة الثالثة، سأدفع ما مجموعه 800 جنيهًا للمباراة الواحدة، والمطلوب مني أن أخرج بعدها وأدعي للمنتخب”.

فئة المئتي جنيه مصري، قيمة تذكرة الدرجة الثالثة في مباريات منتخب مصر بكأس أمم أفريقيا 2019 (صور: Ahly Bank)
فئة المئتي جنيه مصري، قيمة تذكرة الدرجة الثالثة في مباريات منتخب مصر بكأس أمم أفريقيا 2019 (صور: Ahly Bank)

ورد محمد صلاح على محمود البزاوي، بتغريدة صحبها بوجه تعبيري ساخر، قائلاً اوعى تفكر تقعد مقصورة، كدا هتدعي للمنتخب بجد”.

وتصل سعر تذكرة المقصورة الرئيسية (كبار الزوار VIP) إلى 2500 جنيهًا، أي حوالي 150 دولارًا، وهو سعر مُقارب لتذكرة مباراة في كأس العالم.

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ورد محمود البزاوي على محمد صلاح في تغريدة أخرى، قائلاً احنا هاندفع وهاندعي عشانك يا كابتن محمد صلاح، ربنا يوفقكم وتفرحونا”.

قرعة أمم أفريقيا 2019 في الأهرامات (صور: Getty)
قرعة أمم أفريقيا 2019 في الأهرامات (صور: Getty)

وقالت اللجنة المنظمة لأمم أفريقيا أنها بصدد مراجعة سعر تذكرة الدرجة الثالثة بمباريات مصر والتي حدد أن تكون بـ 200 جنيهًا، بعد لفت نظر قدمه وزير الشباب والرياضة المصري “أشرف صبحي” إلى مدير البطولة “محمد فضل” ورئيس اللجنة المنظمة “هاني أبو ريدة”.

لكن اللجنة المنظمة لا تنوي مراجعة أسعار باقي التذاكر، حيث تصل تذكرة الدرجة الثانية لـ 400 جنيهًا، و600 للدرجة الأولى.

بينما ستكون أسعار تذاكر مباريات المنتخبات الزائرة أقل الضعف، بواقع 100 جنيهًا للدرجة الثالثة و300 للدرجة الثانية و500 للدرجة الأولى.

محمد صلاح يسبق الكاميرا في مباراة ليفربول وهدرسفيلد في الدوري الانجليزي الممتاز (صور: AFP)
محمد صلاح يسبق الكاميرا في مباراة وهدرسفيلد في الدوري الانجليزي الممتاز (صور: AFP)

وكانت صورة احتفال محمد صلاح بإحدى أهدافه أمام هدرسفيلد، حين جلس على طريقة اليوجا، أبرز اللقطات المستخدمة في السخرية من أسعار التذاكر بين الجمهور المصري.

ووضعت الصورة جنبًا إلى جنب الحاكم الفرعوني أمنحتب الثالث والذي تُطبع صورته وهو جالس بنفس طريقة ممارسي اليوجا على فئة الـ 200 جنيهًا.

 

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