رياضة | عقبة برشلونة في التعاقد مع ماتا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقبة برشلونة في التعاقد مع ماتا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يهتم نادي برشلونة الإسباني، بالتعاقد مع خوان ماتا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال موقع جول البريطاني، إن برشلونة سوف يقدم عرضا لخوان ماتا في الفترة المقبلة من اجل اللعب بجوار ليونيل ميسي بالموسم الجديد.

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وينتهي عقد خوان ماتا مع مانشستر يونايتد في يونيو المقبل ولا ينوي نادي الشياطين الحمر تمديد عقد لاعب تشيلسي السابق.

وأضاف الموقع أن برشلونة يريد من خوان ماتا خفض راتبه الأسبوعي الحالي مع مانشستر يونايتد، 170 ألف جنيه إسترليني إذا أراد الانتقال لصفوف الفريق في الصيف المقبل.

وكان خوان ماتا صرح بعد الخسارة من برشلونة 3-0 في كامب نو بربع نهائي دوري أبطال أوروبا بأنه سيحسم مصيره مع مانشستر يونايتد بعد نهاية الموسم الجاري.