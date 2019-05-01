رياضة | ألفيش يهاجم نيمار في باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألفيش يهاجم نيمار في باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق البرازيلي داني ألفيش الظهير الأيمن لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي على واقعة هجوم مواطنه نيمار على مشجع فريق رين.

وكان نيمار قد هاجم مشجع لفريق رين الفرنسي بعد خسارة باريس سان جيرمان لقب كأس فرنسا، وخلال توجه لاستلام ميدالية المركز الثاني دخل في مشادة مع مشجع لفريق رين.

وقال ألفيش في تصريحات نشرتها مجلة فرانس فوتبول: لا أوافق تماماً على هذه اللقطة المثيرة، اعتقد أن الحدث جاء بعد هزيمة الفريق في اللقاء لقد كانت الأمور ساخنة ولذلك كان هذا رد فعل نيمار.

واضاف: لا ينبغي أن يحدث هذا الأمر ولكنه سيكون بمثابة درس لنيمار في المواسم القادمة للتعلم، على الرغم من صداقتنا لكني لا أوافق على ما فعله نيمار، اعتقد أنه فهم الدرس ولن يحدث ذلك مرة أخري.