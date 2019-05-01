رياضة | وافد برشلونة الجديد الأفضل في موقعة توتنهام وأياكس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وافد برشلونة الجديد الأفضل في موقعة توتنهام وأياكس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اشادت صحف كتالونيا بدور فرانكي دي يونج لاعب وسط أياكس الهولندي بعد الفوز يوم امس على توتنهام بهدف نظيف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وافادت صحيفة الموندو ديبورتيفو، أن دي يونج الوافد الجديد لفريق برشلونة الإسباني نجح في مساعدة أياكس على تحقيق فوز ثمين على توتنهام في إنجلترا.
واشارت الصحيفة، إلى أن دي يونج نجح في اتخاذ كافة القرارات الصحيحة خلال المواجهة بعدما حقق أرقاماً مميزاً في ليلة الأمس أمام توتنهام.
واضافت الصحيفة، أن دي يونج نجح في تمرير 92 في المئة من التمريرات بشكل صحيح، بواقع 58 تمريرة صحيحة من أصل 63 تمرير وهو أفضل لاعب مرر كرات صحيحة في اللقاء.
لم يقتصر دور دي يونج في وسط الملعب بل كان له دور فعال في الدفاع ومساعدة زملائه على الخروج بنظافة الشباك.