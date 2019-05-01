رياضة | سر طلب نيمار الانضمام لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر طلب نيمار الانضمام لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، في الرحيل عن بطل الدوري الفرنسي لريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال موقع لو10 سبورت الفرنسي، إن نيمار أرهق من الدوري الفرنسي في موسمين ويريد الرحيل عن حديقة الأمراء في الصيف المقبل إلى سانتياجو برنابيو، معقل ريال مدريد.

وشدد الموقع على أن نيمار يصر على الرحيل لريال مدريد لأنه يعتقد بأن النادي الملكي سيكون الخيار المثالي لباقي مسيرته الكروية في الفترة المقبلة بعدما فشل في الموسمين الماضين مع باريس سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا.

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في سياق متصل، ذكر برنامج الشيرينتيجو الشهير في إسبانيا، أن المقربين من نيمار يثقون في انتقاله لريال مدريد في الصيف المقبل.

ويشار إلى أن نيمار أرسل رسالة عديدة لزميله في السامبا، مارسيلو ليؤكد له على رغبته في اللعب لريال مدريد بحسب الصحافة الإسبانية هذا الأسبوع.

وكان نيمار انضم لباريس سان جيرمان من برشلونة في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو ويحصل على 38 مليون يورو سنويا.