رياضة | ليفربول يصدر بيانا عن أزمة جماهيره في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يصدر بيانا عن أزمة جماهيره في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أًصدر نادي ليفربول الإنجليزي بياناً خلال الساعات الجارية لجماهيره لوقف أعمال الشغب في مدينة برشلونة الإسباني قبل لقاء اليوم.

ويستعد برشلونة لاستقبال نظيره ليفربول الإنجليزي مساء اليوم على ملعب الكامب في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

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ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو، أن ليفربول أصدر بيان طلب فيه جماهيره إلتزام الهدوء في مدينة برشلونة وعدم احداث أي شغب سواء قبل أو بعد المباراة المنتظرة.

واضافت الصحيفة، أن جماهير ليفربول اشعلت ضجة كبيرة في مدينة برشلونة وتم إلقاء القبض على 6 أشخاص منهم بواسطة الشرطة بعد أعمال الشغب.

وطلب ليفربول من خلال رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي بتويتر من جماهيره التعامل باحترام مع مدينة برشلونة بأسلوب راقي يتفق مع سياسة النادي الإنجليزي.