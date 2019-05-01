رياضة | "يانوفيسكي" يشكو الإسماعيلي في المحكمة الرياضية لطلب 270 ألف دولار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "يانوفيسكي" يشكو الإسماعيلي في المحكمة الرياضية لطلب 270 ألف دولار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم البلجيكى سيدومير يانوفيسكي المدير الفني السابق لنادي للإسماعيلى بشكوى ضد النادى لدى المحكمة الرياضية الدولية بسويسرا من أجل الحصول على ٢٧٠ ألف دولار قيمة الشرط الجزائى.

وقرر نادي الإسماعيلي وقف المدرب البلجيكي الجنسية المقدونى الأصل بعد تصريحاته الإعلامية ضد إدارة النادى.

ويغادر يانوفيسكى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة متوجها إلى العاصمة البلجيكية بروكسل حيث مقر إقامته بعد عدم الاتفاق مع إدارة النادى الإسماعيلى والوصول إلى حل ودى وطلب المدرب الحصول على مبلغ ٤٠ آلاف دولار للتنازل عن شكواه إلا إدارة النادى عرضت عليه راتب شهر واحد "١٥ الف دولار" وهناك محاولات من بعض الوسطاء من أجل الوصول لحل وسط لانهاء الأزمة من أجل سحب المدرب شكواه بالحصول على الشرط الجزائى المقدر براتب ١٨ شهر.

الأهلي لا يعرف الخسارة أمام طلائع الجيش

تحمل مواجهات الأهلي مع طلائع الجيش العديد من الأرقام والإحصائيات الهامة التي نتفرض نفسها قبل لقاء الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، باستاد حرس الحدود بالمكس في الأسبوع الـ31 من بطولة الدوري المصري.

وتحمل مواجهة الأربعاء المواجهة رقم 25 التي تجمع الأهلي بطلائع الجيش بعد أن التقى الفريقان في 24 مباراة سابقة.

ونرصد في السطور التالية أهم أرقام تاريخ لقاءات الفريقين:

حقق الأهلي الفوز في 19 مباراة فيما كان التعادل حاضرًا في 5 مواجهات، ولم يتذوق فريق الطلائع طعم الفوز على الأهلي.

المباراة الأولى التي جمعت الفريقين تعود إلى موسم 2004-2005 من بطولة الدوري الممتاز، في أول ظهور للطلائع في الدوري الممتاز، وانتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد سجله محمد بركات، لاعب الأهلي السابق، فيما كانت آخر مواجهات الفريقين في ديسمبر الماضي لحساب الجولة الـ14 من بطولة الدوري الممتاز، وانتهت بفوز الأحمر بهدفين دون رد.

نجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك طلائع الجيش في 50 مناسبة من خلال 27 لاعبًا تمكنوا في هز شباك الطلائع، فيما استقبلت شباك الأحمر 11 هدفًا.

محمد بركات، نجم الأهلي السابق، كان صاحب أول أهداف الفريق في شباك طلائع الجيش، فيما كان مروان محسن صاحب آخر من زار شباك الطلائع.

عماد متعب، مهاجم الأهلي السابق، هو الهداف التاريخي للقاءات الفريقين بعدما نجح في تسجيل 7 أهداف في شباك فريق المؤسسة العسكرية.

نجح الأهلي في الخروج بشباك نظيفة أمام طلائع الجيش في 16 مباراة، بينما نجح المنافس في الخروج بشباك نظيفة في مباراتين.

أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين كان من نصيب الأهلي عندما فاز بنتيجة 4-صفر، وهو ما حدث في مناسبتين؛ الأولى في موسم 2006-2007، وسجل رباعية الأهلي حينها "فلافيو – محمد أبو تريكة هدفان – عماد متعب"، والثانية في موسم 2014-2015.

والتقى الأهلي مع فريق طلائع الجيش في مسابقة كأس مصر في مباراة واحدة في عام 2007 لحساب دور ربع نهائي البطولة، وكان الفوز من نصيب الأحمر بنتيجة 3-1.

قائمة الأهلي لمباراة الطلائع.. عودة وليد سليمان واستبعاد 15 لاعبا

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أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي قائمة مباراة طلائع الجيش المقرر لها مساء اليوم الأربعاء على استاد حرس الحدود بالمكس في الجولة الـ 31 من الدوري المصري

قائمة الأهلي لمباراة طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير

خط الدفاع: أحمد فتحي وعلي معلول ومحمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف

خط الوسط: حمدي فتحي وهشام محمد وعمرو السولية وصالح جمعة ووليد سليمان ورمضان صبحي وحسين الشحات وناصر ماهر وجيرالدو

خط الهجوم: وليد أزارو ومروان محسن وجونيور أجايي.

واستبعد مارتن لاسارتي 15 لاعبًا وهم محمد محمود وحسام عاشور وعمرو جمال وسعد الدين سمير وكريم وليد نيدفيد بسبب الإصابة وأحمد علاء ومحمد نجيب ومحمد شريف وإسلام محارب وأحمد حمودي ومحمود وحيد وشريف إكرامي وأحمد الشيخ وصلاح محسن وباسم علي لوجهة نظر فنية.

رمضان صبحي يطعن أحلام "الخطيب"

رفض رمضان صبحي صانع ألعاب النادي الأهلي فكرة الاستمرار بعد انتهاء إعارته من هيديرسفيلد الإنجليزي رغم رغبة محمود الخطيب رئيس النادي في بقائه.

وتمسك رمضان صبحي بالرحيل بعد نهاية هذا الموسم لرغبته في العودة للعب في أوروبا لتحقيق حلمه وإثبات ذاته.

واستعار الأهلي رمضان صبحي لمدة 6 شهور على أمل الفوز بدوري أبطال إفريقيا لكن الفريق خرج منه على يد صن داونز الجنوب إفريقي من دور الثمانية.

مارتن لاسارتي ينقلب على جناح الأهلي

انقلب مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي على جونيور أجايي جناح الفريق لتراجع مستواه في مباريات الدوري المصري.

وفوجيء مارتن لاسارتي بتراجع رهيب في مستوى جونيور أجايي مما أثر على شكل الأهلي هجوميًا لذلك أبدى غضبه الشديد من هذا التدهور.

وطلب لاسارتي من جونيور أجايي التركيز وعدم فقد الكرة بسهولة كما يحدث منه في الفترة الأخيرة.