رياضة | كيف استقبلت جماهير برشلونة ليونيل ميسي قبل معركة ليفربول؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيف استقبلت جماهير برشلونة ليونيل ميسي قبل معركة ليفربول؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق برشلونة الإسباني قمة نارية مساء اليوم أمام فريق ليفربول الإنجليزي في ذهاب نصف بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب الكامب نو.

افادت صحيفة الموندو ديبورتيفو، أن ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة الإسباني حاز باستقبال عريض من الجماهير الكتالونية عندما شوهت عند مدخل المدينة الرياضية للنادي.

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واشارت الصحيفة، إلى أن جماهير برشلونة تجمعت عند مدخل المدينة في انتظار وصول اللاعبين، حيث نال ميسي قسطاً كبيراً من ترحاب الجماهير.

وحرصت الجماهير على إلتقاط الصور التذكارية مع لاعبي برشلونة ولكن الأمر كان جنونياً مع ميسي عندما توجهت الجماهير لسيارة اللاعب وإجبرته على التوقف قبل أن يتدخل أمن النادي.

وقام أمن النادي بالاتصال بالشرطة المحلية للتنسيق فيما بينهما لتأمين وصول اللاعبين إلى المدينة الرياضية في أمان.