رياضة | ساديو ماني يعلق على اتهامات الغيرة من محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساديو ماني يعلق على اتهامات الغيرة من محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قلل ساديو ماني نجم ليفربول من حدة المنافسة مع زميله محمد صلاح على لقب هداف الدوري الإنجليزي.

وقال ساديو ماني عن الفوز بهداف الدوري الإنجليزي:"لكى نكون صادقين.. تركيزي ينصب على الفريق فيمكنك أن ترى أننا نساعد بعضنا البعض في كل مباراة ونقدم كل ما في وسعنا كفريق واحد للحصول على نتيجة إيجابية على أرض الملعب".

وأضاف ماني لموقع ليفربول: "أعتقد أنه من المهم للغاية بالنسبة لفريق ليفربول أن يكون هناك لاعبون يحاولون مساعدة الفريق بتسجيل الأهداف وتقديم المساعدة لبعضهم البعض فهذا هو الأكثر أهمية من الأرقام الفردية".

محمد صلاح يحلم بإنجاز 4 مصريين أمام برشلونة

يحلم محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي بتسجيل هدف في مرمى برشلونة الإسباني اليوم على طريقة 4 لاعبين مصريين سبق لهم التسجيل في البرسا.

ويلعب محمد صلاح أمام برشلونة في الساعة التاسعة مساء اليوم ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسبق لـ4 لاعبين مصريين التسجيل في مرمى برشلونة يتقدمهم طه إسماعيل نجم الأهلي السابق في المباراة الودية عام 1961 والتي خسرها الأحمر 6-1.

وسجل أحمد حسام ميدو ميدو هدفًا في شباك برشلونة عندما كان لاعبًا في صفوف أياكس، عام 2002، وهاني العجيزي هدفُا قميص الأهلي موسم 2009 خلال بطولة ويمبلي الودية.

محمد النني كان آخر اللاعبين المصريين الذين سجلوا في مباراة أرسنال الإنجليزي وبرشلونة في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

يورجن كلوب يلمح إلى خطته أمام برشلونة وأسلوب لا يمكن تخيله

ألمح يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي إلى ملامح خطته أمام برشلونة الإسباني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال يورجن كلوب لإذاعة "دويتشه فيله" الألمانية: "يجب علينا القيام بالعمل الدفاعي بصورة مثالية.. الصبر سلاحنا أمام البارسا، وعلينا تقبل استحواذه على الكرة لفترات طويلة، لكن حينما نمتلكها يجب أن نضعه في خطر لا يمكنهم تخيله".

وأضاف كلوب: "يتحتم علينا فقط الاعتماد على أسلوبنا وتقديم أفضل مستوياتنا، لكن إذا سألت الجماهير، فالإجابة بالتأكيد ستكون البريميرليج أكثر من أي شيء آخر".

واختتم: "لقد خسرت آخر 6 نهائيات وصلت لها، وهي أسوأ أيام في حياتي، لكنها لم تجعلني شخصًا محطمًا، فالحياة بالنسبة لي هي المحاولة مرة تلو أخرى".

مدافع ليفربول: أعرف طريقة إيقاف ميسي

أكد أندرو روبرتسون ظهير أيسر فريق ليفربول الإنجليزي أنه جاهز لمواجهة برشلونة الإسباني ونجمه ليونيل ميسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال روبرتسون لموقع الاتحاد الأوروبي: "ميسي أفضل لاعب في العالم وسنشاهد مقاطع الفيديو لتحركاته على الرغم من أنني لا أعرف ما إذا كان ذلك سيساعدنا أم لا".

وأضاف روبرتسون: "ميسي يتحرك في جميع أنحاء الملعب وسيبدأ على اليمين لكنني مستعد له فالأمر كله يتعلق بكيفية دفاعنا ضده".

وواصل: "سندافع بشكل جماعي ومنظم ليس أمام ميسي وحده بل ميسي وسواريز وكوتينيو ونجوم برشلونة لأننا نعرف مدى الإثارة في نهاية الموسم وكل شيء يؤدي إلى المباراة النهائية".

6 نقاط ضعف تهدد ليفربول أمام برشلونة

يعاني نادي ليفربول الإنجليزي من نقاط ضعف يمكن أن يستغلها برشلونة الإسباني خلال مباراة الفريقين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

قلب الدفاع

رغم قوة فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول فإن من يجاوره لا يجيد التعامل مع المباريات الكبيرة سواء ديان لوفرين أو جويل ماتيب لذلك يتحمل فان دايك العبء بمفرده أمام مهاجمين أقوياء مثل ليونيل ميسي ولويس سواريز

إصابة فيرمينو

في حالة غياب فيرمينو عن هجوم ليفربول فإن الثنائي محمد صلاح وساديو ماني ستقل خطورتهما كثيرًا لأن البديل سوا ستوريدج أو أوريجي أو شاكيري لا يجيد التعاون معهما بنفس قوة فيرمينو.

الغيرة بين صلاح وماني

نار الغيرة المشتعلة بين محمد صلاح وماني ورغبة كل منهما في إحراز الأهداف قد تؤثر على قوة ليفربول الهجومية في مباراة ستندر فيها الفرص.

دكة ضعيفة

لا يوجد على دكة ليفربول من يستطيع تغيير وقلب مباراة برشلونة باستثناء شاكيري

تقدم روبرتسون

تقدم روبرتسون الظهير الأيسر لليفربول باستمرار قد يجعل المساحات خلفه متاحة للنجم ليونيل ميسي لذلك على يورجن كلوب المدير الفني للريدز أن يهتم بذلك.

اللاعب الرابع

يعاني ليفربول من ضعف اللاعب الرابع القادم من الخلف وراء صلاح وماني وفيرمينو رغم لجوء كلوب للمداورة في وسط الملعب بين نابي كيتا وهيندرسون وميلنر، وإن كانت عودة تشامبيرلين قد تعطي الأمل لعشاق الريدز.

التاريخ الأسود يطارد محمد صلاح أمام برشلونة

لعب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي مباراة واحدة أمام برشلونة الإسباني عندما كان في روما الإيطالي، وذلك قبل صدام الفريقين يوم الأربعاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقاد محمد صلاح روما في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا موسم 2015 – 2016 على ملعب الأولمبيكو وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

ماذا قدم محمد صلاح أمام برشلونة

- شارك محمد صلاح في مباراة روما وبرشلونة بمركز الجناح الأيمن في البداية وانتقل للظهير الأيسر تارة وخلف المهاجم دجيكو تارة أخرى.

- قطع محمد صلاح 10.424 متراً في مباراة روما وبرشلونة ولم يسجل أي أهداف

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- شن محمد صلاح 3 هجمات على مرمى برشلونة وأربك جوردي ألبا الظهير الأيسر للفريق الذي يتجدد الصدام معه يوم الأربعاء المقبل.

- مرر محمد صلاح في مباراة روما وبرشلونة 22 تمريرة فقط من بينها 16 تمريرة صحيحة و6 تمريرات خاطئة، بنسبة نجاح 73% وذلك بسبب استحواذ البرسا على الكرة معظم الوقت.

لم ينجح محمد صلاح في تحقيق أي محاولة على مرمى فريق روما بأي كرة بين القائمين والعارضة، لكنه سدد كرة وحيدة مرت بجوار مرمى تير شتيجن

- وقع في التسلل مرة واحدة خلال مباراة برشلونة وروما

ليفربول يغازل مدافع ريال مدريد

وضع نادي ليفربول الإنجليزي رافائيل فاران مدافع ريال مدريد الإسباني ضمن دائرة اهتماماته خلال الانتقالات الصيفية.

وحدد نادي ريال مدريد سعر بيع مدافعه رافائيل فاران في الميركاتو الصيفي المقبل في ظل العروض المتوقع وصولها إليه.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لن يقبل برحيل فاران إلا في حالة الحصول على 100 مليون يورو على الأقل خاصة أنه يسعى لتجديد عقده.

وكشف عن أن فاران تلقى اتصالات من ليفربول وناد آخر بالدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن يوفنتوس يثق أنه قادر على إقناع المدافع الفرنسي بارتداء قميص السيدة العجوز.

يذكر أن الكثير من التقارير الإسبانية أكدت مؤخرًا أن فاران يبحث عن خوض تحدٍ جديد خارج ريال مدريد، في الموسم المقبل.

أشهر ركلات جزاء محمد صلاح المثيرة للجدل

رصدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أشهر حالات سقوط محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي داخل منطقة الجزاء خلال هذا الوسم والتي حصل في بعضها على ركلات جزاء بينما تجاهل الحكام حالات أخرى.

مباراة كارديف وليفربول

أعاق موريسون مدافع كارديف محمد صلاح داخل منطقة الجزاء، وقام في إحدى اللقطات بحصار صلاح بذراعيه، ومنعه من التحرك بحرية واحتسبها الحكم ركلة جزاء.

مباراة ليفربول وتشيلسي

حاول محمد صلاح الحصول على ركلة جزاء في الشوط الأول، بعد سقوطه على الأرض، مدعياً تعرضه لإعاقة من ديفيد لويز مدافع تشيلسي، ولكن الحكم لم يحتسب شيئًا وكان قراره صحيحًا.

مباراة ليفربول ونيوكاسل

تعرض محمد صلاح لإعاقة خفيفة من مدافع نيوكاسل باول دوميت، إلا أن الحكم كريج بوسون احتسب الكرة ركلة جزاء، وهو ما أثار غضب الإسباني رافائيل بنيتيز، مدرب نيوكاسل لكن الصحيفة رأت أن الكرة لا تكن تستحق ركلة جزاء على الإطلاق.

مباراة ليفربول وأرسنال

فاز ليفربول 5/1، وحصل محمد صلاح على ركلة جزاء أحرز منها الهدف الرابع قبل نهاية الشوط الأول، بعد احتكاك مع مدافع الجانرز سوكراتيس ورأت الصحيفة أن الكرة لا تستحق ركلة جزاء.

مباراة برايتون وليفربول

فاز ليفربول بهدف نظيف من ركلة جزاء حصل عليها ونفذها محمد صلاح، حيث ارتكب الألماني باسكال جروس، مدافع برايتون خطأ واضحًا ضد صلاح داخل المنطقة ورأت الصحيفة أنها ركلة جزاء.

مباراة ليفربول وكريستال بالاس

فاز ليفربول بعد لقاء مثير 4/3، وسقط محمد صلاح داخل منطقة الجزاء بعد احتكاك مع مدافع بالاسن الفرنسي مامادو ساخو، ولم يحتسب الحكم ركلة جزاء، وكان القرار صحيحًا

أول مباراة ليورجن كلوب أمام برشلونة

يواجه يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي فريق برشلونة الإسباني لأول مرة في تاريخه عندما يلتقي الفريقان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويبحث يورجن كلوب عن حل لإيقاف خطورة ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني الذي صعد بالفريق لنصف النهائي من بوابة مانشستر يونايتد الإنجليزي.

الهزيمة التي صنعت إمبراطورية ليونيل ميسي

مثلت مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي وبرشلونة الإسباني نقطة فارقة في تاريخ ليونيل ميسي نجم البرسا وحياته الكروية.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ميسي كان موهبة مثيرة للاهتمام في موسم 2007-2008 عندما لعب برشلونة مع مانشستر يونايتد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشارك ميسي أساسيًا في مباراة الإياب بأولد ترافورد رفقة صامويل إيتو، بينما ظل الفرنسي تييري هنري على مقاعد البدلاء، إلا أن برشلونة خسر بنتيجة 0-1 وودع البطولة الأوروبية في هذا الموسم.

وتسببت هذه الخسارة في انتهاء مشروع الهولندي فرانك ريكارد ببرشلونة، وبداية مشروع جديد رفقة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

وفي الموسم التالي رحل رونالدينيو نجم برشلونة وقتها، بينما أصبح ميسي هو رهان جوارديولا الأول وتحول البرغوث من إحراز 16 هدفًا بموسم 2007-2008 إلى 36 هدفًا في 2008-2009.

ويخطط ميسي إلى عدم تكرار الهزيمة أمام الشياطين الحمر عندما يلتقي الفريقان، غدًا الأربعاء، في ذهب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بملعب "أولد ترافورد".