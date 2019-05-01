رياضة | الإصابة تحرم رامزي من وداع أرسنال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإصابة تحرم رامزي من وداع أرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهى موسم الويلزي آرون رامسي، لاعب أرسنال الإنجليزي مع الفريق بسبب الإصابة التي تعرض لها في لقاء نابولي في الدوري الأوروبي في 18 أبريل الماضي.

وذكرت صحيفة صن البريطانية، أن رامسي ن يشارك في مباراة أخرى مع ارسنال في المباريات المتبقية في البريمير ليج والدوري الأوروبي.

وأشارت الصحيفة إلى أن رامسي لن يحصل على فرصة وداع جماهير أرسنال قبل الانتقال ليوفنتوس في يونيو المقبل بصورة مجانية بعد نهاية عقده مع الجانرز.

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ويتبقى لأرسنال مباراتي في البريمير ليج ضد بيرنلي وبرايتون ومباراتي نصف نهائي الدوري الأوروبي ضد فالنسيا.

كان رامسي يأمل في العودة للمشاركة في نهائي الدوري الأوروبي في 29 من الشهر الجاري إذا تأهل أرسنال لكنه يواجه صعوبة في العودة في ذلك التوقيت.

وختمت الصحيفة تقريرها بأن الشكوك تحول حول لحاق رامسي بمباريات ويلز في تصفيات يورو 2020 ضد كرواتيا والمجر في يونيو المقبل.