رياضة | برباتوف: لا أتمني انتقال إيركسن لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برباتوف: لا أتمني انتقال إيركسن لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق البلغاري ديميتار برباتوف مهاجم فريق توتنهام الإنجليزي على رحيل إيركسن نجم وسط السبيرز إلى ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية بعد نهاية الموسم.

وكان إيركسن قد ارتبط بالانضمام لفريق ريال مدريد الإسباني خلال الفترة الحالية بعقد محادثات مع النادي توصل من خلالها الطرفين لاتفاق مبدئي.

وقال برباتوف في تصريحات نشرتها صحيفة الموندو ديبورتيفو: لا أرغب في رؤية إيركسن خارج توتنهام لأنه لاعب أحبه كثيراً على المستوي الشخصي، وأعرف جيداً يتمتع بإمكانيات كبيرة.

واضاف: اعتقد أن رئيس نادي توتنهام دانييل ليفي سيطلب مبلغ كبير في مقابل رحيل إيركسن لن يتنازل الرئيس عن الحصول على أكبر قدر مالي في الصفقة.

